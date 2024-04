Les places européennes ont de nouveau cédé du terrain hier, dans le sillage de Wall Street et après les annonces de la Banque centrale européenne, qui a comme prévu maintenu ses taux inchangés.

Lors de sa conférence de presse, Christine Lagarde a ouvert la voie à une première baisse de taux en juin alors que l'inflation se replie en zone euro et que l'activité économique est atone. Les décisions dépendront néanmoins des données.

Concernant les statistiques, l’indice des prix à la production était légèrement meilleur que prévu aux Etats-Unis, contrastant ainsi avec le CPI de la veille.

L’indice PPI progresse de 0.2% contre 0.6% le mois dernier (consensus 0.3%) et de 0.2% hors alimentation et énergie (consensus 0.2% et 0.3% précédemment).



Après un nouveau trou d'air, le CAC40 a finalement clôturé en baisse de 0.27% à 8023 points.

Sur le front des valeurs, Publicis a gagné 3.08%, Vivendi 1.07%, Cap Gemini 1.02% et L'Oréal 0.93% tandis qu'Edenred a cédé 2.71%, Crédit Agricole 1.96%, Carrefour 1.89% et BNP Paribas 1.83%.



Les indices américains ont quant à eux repris de la hauteur en deuxième partie de séance. Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.01% à 38459 points, le S&P500 a engrangé 0.74% à 5199 points et le Nasdaq100 1.65%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.5% ce matin, avant les prix à l'importation à 14h30 et l'indice du Michigan à 16h.

Graphiquement, l'indécision perdure et il faudra surveiller la sortie des 7974/8100 points pour agir.