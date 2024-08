CAC 40 : Paris chute de plus de 2% sur fond de craintes de récession

Par Le 05 août 2024 à 12:25Par Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Partager Négative sous les 7168 PTS Objectif de cours: 7000 PTS La Bourse de Paris chute de plus de 2% ce matin, et continue de creuser ses pertes, alors que les craintes de récession aux Etats-Unis se font de plus en plus pesantes sur les marchés financiers. Dans le détail, aux Etats-Unis, le taux de chômage américain en juillet a augmenté plus que prévu à 4,3% contre 4,1%. C'est le plus haut taux de sans-emploi depuis octobre 2021. Aucune valeur n'est dans le vert ce matin, Teleperformance perd 6.87%, Veolia 5.58%, STMicroelectronics 4.85%, Renault 4.63%, Edenred 3.81% et Pernod-Ricard 0.81%. Concernant les statistiques, ce lundi, les investisseurs ont pris connaissance des différents indices PMI composites en données définitives pour juillet, notamment celui pour la zone euro qui était paru en repli à 50,1 en estimation flash, signalant ainsi une quasi-stagnation du secteur privé de la région.



Graphiquement, le CAC40 vient tester la zone des 7029 points. Ce niveau devra de nouveau engendrer une réaction positive sous peine d'un retour rapide vers les 7000 points plus bas de novembre 2023. Partager Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Analyste

Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.

Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.

Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.