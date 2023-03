Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a progressé de 0,88% vendredi, clôturant la semaine dans le vert après les pertes hebdomadaires précédentes, optimiste tant à propos de l'évolution de la politique monétaire de la Fed que de la conjoncture économique mondiale.

L'indice vedette CAC 40 a grimpé de 63,90 points à 7.348,12 points, achevant la semaine sur une hausse de 2,24%, malgré la remontée des taux obligataires ces derniers jours.

"Les pertes de la semaine passée aurait pu laisser présager d'une respiration du marché encore cette semaine, vu le mouvement de fond de hausse qui se poursuit depuis l'automne" observe Frédéric Ruf analyste à Milleis.

D'autant que les spéculations sur l'évolution des politiques monétaires et des taux directeurs vont bon train depuis la publication de chiffres d'inflation plus élevés que prévu aux États-Unis et en zone euro.

Malgré tout, "les investisseurs préfèrent voir le verre à moitié plein", constate-t-il.

En cause, d'une part, la prise de parole jeudi du président de la Réserve fédérale d'Alanta Raphaël Bostic, qui s'est dit favorable à une hausse de 25 points de base, évoquant une éventuelle pause des relèvements de taux à l'été.

D'autre part, pointent des indices sur la santé de l'économie mondiale, que les marchés ont décidé d'interpréter positivement, à l'image de la hausse des directeurs d'achat en Chine, reflet de la santé industrielle de la deuxième économie mondiale.

En France, en revanche, la production industrielle a reculé de 1,9% au mois de janvier par rapport à décembre 2022, en raison d'un repli de 6,7% de la fabrication de matériels de transport, qui comprennent l'aéronautique et l'automobile, a rapporté l'Insee vendredi.

ArcelorMittal porté par la conjoncture

L'industrie du métal profitait de la baisse des coûts de l'énergie, notamment du gaz européen (-3,88% à 45,00 euros le mégawattheure vers 16H45 GMT), la production de métaux industriels étant très gourmande en énergie.

Le phénomène était également soutenu par l'indice en hausse des directeurs d'achat en Chine, reflet de la santé industrielle rassurante de la deuxième économie du globe et poussant au risque le marché.

A Paris, la cote d'ArcelorMittal a augmenté de 2,77% à 30,41 euros.

Faurecia et Stellantis dans le peloton

L'automobile française emboîtait le pas à ses cousines européennes tirées par les résultats de Volkswagen et les perspective d'une réouverture du marché en Chine.

Faurecia a pris 6,78% au SBF120, à 22,53 euros l'action et Stellantis a terminé en tête des hausses du jour du CAC 40, en montant de 2,88% à 17,66 euros. Plus modestement, Renault a gagné 1,65% à 43,13 euros.

