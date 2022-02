Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris devrait poursuivre prudemment son rebond mercredi à l'ouverture, dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques après les premiers signes de détente dans la crise russo-ukrainienne.

Le contrat à court terme de l'indice vedette CAC 40 progressait de 0,28% quarante minutes avant l'ouverture, au lendemain d'un net rebond de 1,86% qui a interrompu trois séances de baisse consécutives.

Les risques immédiats de guerre semblent s'éloigner depuis l'annonce par Moscou mardi du retrait partiel de ses soldats mais Washington a prévenu une nouvelle fois qu'une attaque russe dévastatrice restait possible.

"Les marchés européens devraient ouvrir prudemment en hausse avant les chiffres de l'inflation du Royaume-Uni, des ventes au détail aux Etats-Unis et du compte rendu de la dernière réunion du FOMC", le comité de politique monétaire de la Fed, estime Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Ces "minutes de la Fed" pourraient donner "un aperçu du degré d'appétit des responsables de la Fed pour un relèvement des taux de directeur de 50 points de base en mars" et "pour un rythme de hausses de taux plus rapide" pour combattre l'inflation, indique l'expert.

En zone euro, la Banque centrale européenne doit "commencer à réfléchir à une normalisation progressive" de sa politique monétaire, au risque d'agir "trop tard" face à l'augmentation de l'inflation, a estimé Isabel Schnabel, membre du directoire de l'institution, dans une interview au Financial Times mise en ligne mardi soir sur le site de la BCE.

Des annonces sont attendues lors de la prochaine réunion, le 10 mars, du Conseil des gouverneurs, en fonction de nouvelles prévisions d'inflation, probablement revues à la hausse

En Chine, les prix à la consommation ont connu en janvier un tassement plus important qu'attendu pour le second mois d'affilée (hausse de 0,9% sur un an en janvier, contre 1,5% un mois plus tôt) sous l'effet d'une baisse des prix de l'alimentaire.

Valeurs à suivre

FDJ : la Française des jeux a engrangé 19 milliards d'euros de mises l'an dernier, un montant en hausse de 11% comparé à 2019, année de sa privatisation et d'avant-crise sanitaire. Le groupe a relevé ses objectifs à horizon 2025 grâce à la croissance des activités en ligne.

Nexans : le fabricant de câbles électriques a doublé son bénéfice net en 2021, à 164 millions d'euros contre 78 millions un an plus tôt, et va accélérer encore plus vers l'électrification dans le cadre de son nouveau plan de transformation 2022-2024.

Bic : le groupe a vu son bénéfice net plus que tripler et ses ventes mondiales rebondir en 2021, après le choc initial du Covid-19, a affiché mardi son optimisme pour l'exercice en cours malgré des "vents contraires".

Vicat : le cimentier a vu ses ventes et ses bénéfices progresser fortement en 2021, soutenus par une forte demande et des prix en hausse, dans un contexte sanitaire mondial toujours compliqué.

M6 : le groupe a dégagé en 2021 un bénéfice net en légère progression de 1,5%, à 280,8 millions d'euros, grâce à un rebond de ses recettes publicitaires avant la fusion potentielle avec son rival historique TF1.

Neoen : le producteur d'énergies renouvelables a vu son activité croître de 12% en 2021, avec une progression de 22% au dernier trimestre porté par plusieurs mises en service de projets solaires, éoliens et de stockage.

OL Groupe : la holding cotée en Bourse de l'Olympique lyonnais a connu une reprise de ses activités au premier semestre de son exercice 2021/2022, lui permettant de commencer à redresser la barre, après une année marquée par une perte historique liée à la pandémie.

