CAC 40 : Paris encore dans le rouge

Par Le 06 août 2024 à 12:26Par Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 7000 / 7172 Après deux séances de fortes baisses pour le CAC40, la Bourse de Paris enregistre un nouveau repli de 0,6%, malgré le redressement de près de 9% du Nikkei. ArcelorMittal gagne 2.23%, Capgemini 1.51%, Airbus 1.56%, Accor 0.74% et Publicis Groupe 0.36%. Tandis que Kering cédé 2.39%, Teleperformance 2.44%, Sanofi 1.79%, Renault 1.69% et Pernod-Ricard 1.67%. Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts de l'Etat français à dix ans évoluait à 2,96%, contre 2,98% lundi. L'allemand à même échéance était à 2,19%, comme la veille. Au chapitre des statistiques du jour, on a pris connaissance ce mardi des commandes à l'industrie allemande, puis les ventes de détail dans la zone euro dans la matinée. On attend les chiffres de la balance commerciale des Etats-Unis en début d'après-midi. Techniquement, la dynamique reste dégradée. En l'absence de réaction positive sur le support des 7113 points et la fermeture de gap laissé ouvert la veille à 7234 points, les objectifs baissiers seraient fixés à 7050 points. Partager Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Analyste

Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.

Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.

Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.