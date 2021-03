Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a fini en petite hausse mardi de 0,29%, au-dessus des 5.800 points, profitant de la détente obligataire qui se confirme.

L'indice a pris 16,94 points à 5.809,73 points, au lendemain d'une franche hausse de 1,57%, sur fond de recul des taux souverains.

Après une ouverture en baisse, l'indice vedette CAC 40 s'est enhardi en territoire positif, mais a freiné en fin de parcours.

On assiste à la "poursuite de la tendance récente de la surperformance de l'Europe et de la France sur les États-Unis, liée à une composition d'indices différente et notamment à la moindre présence des valeurs technologiques qui sont les leaders de la baisse à Wall Street actuellement", décrypte Daniel Larrouturou, gérant actions à Dôm Finance.

L'accélération haussière sur les taux américains la semaine dernière avait ainsi déclenché une forte baisse du Nasdaq, indice à forte coloration technologique.

La forte détente observée sur le marché obligataire lundi s'est confirmée mardi après la publication d'un taux d'inflation annuel de la zone euro en phase avec les attentes du marché.

Le taux d'inflation annuel est resté stable en février, à +0,9%, comme en janvier, selon la première estimation de l'Office européen des statistiques Eurostat.

"À ce stade donc, pas grand-chose pour alimenter les craintes de résurgence inflationniste en zone euro", analyse Thomas Bauer, économiste à RichesFlores.

Depuis plusieurs semaines, les investisseurs cristallisent leur attention sur l'inflation.

Les marchés vont "continuer à tester l'engagement de la Fed (Banque centrale américaine) à laisser dériver l'inflation", anticipe Axel Botte, stratégiste à Ostrum AM.

Du côté de la Banque centrale européenne (BCE), un haut responsable a réaffirmé mardi la détermination de l'institution à "combattre" une trop forte remontée des taux d'intérêt qui pourrait fragiliser la reprise.

Danone remanie sa gouvernance

La scission des postes de président et de directeur général du géant de l'agroalimentaire décidée par le conseil d'administration n'a pas suffi à rassurer les investisseurs. Le titre a reculé de 1,96% à 56,12 euros.

Edenred broie du noir

La société de services prépayés (-4,37% à 45,32 euros), maison mère de Ticket Restaurant, a vu son bénéfice net reculer de 23,7%, affecté par les restrictions sanitaires liées à la crise sanitaire et des effets de change défavorables.

Interparfums sent bien l'année

Interparfums (-1,93% à 48,25 euros) a indiqué mardi que 2021 se présentait "favorablement" malgré "une visibilité toujours réduite", après un repli de son bénéfice net de 39% l'an dernier, à 30,7 millions d'euros, en raison de la pandémie.

Virbac dopé par une recommandation

Le titre a grimpé de 7,73 à 223 euros, profitant du relèvement du conseil de Jefferies de "conserver" à "achat".

