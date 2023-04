Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre (+0,04%) vendredi, la dernière vague de résultats d'entreprises ne suffisant pas à reléguer les craintes de récession mondiale au second plan, malgré une forte expansion de l'économie française en avril.

L'indice CAC 40 grappillait 2,75 points à 7.541,58 points vers 10H10. Jeudi, il a lâché 0,14% après avoir accroché la veille un nouveau record à 7.599,35 points.

L'économie française a enregistré "sa plus forte expansion depuis presque un an", selon l'indice PMI pour avril publié vendredi par l'agence S&P Global, soutenue par les services tandis que l'indice manufacturier a été perturbé par les grèves contre la réforme des retraites.

Mais outre-Atlantique, le tableau économique est moins réjouissant. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont plus augmenté que prévu, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie est tombée au plus bas depuis mai 2020, et les ventes de logement existants se sont contractées.

Des indicateurs, tous moins bons que prévu, qui ont poussé les indices de la Bourse de New York dans le rouge jeudi.

A cela se sont ajoutées des déclarations du président de l'antenne régionale de la Réserve fédérale à Philadelphie. "Je prévois qu'un resserrement supplémentaire pourrait être nécessaire", afin d'atteindre un niveau suffisamment restrictif pour faire effectivement ralentir l'activité économique et s'assurer que la forte inflation rentre dans les clous, a affirmé Patrick Harker.

Puis, "une fois que nous aurons atteint ce point, ce qui devrait arriver cette année, je m'attends à ce que nous maintenions les taux à ce niveau et laissions la politique monétaire faire son travail", a détaillé le responsable.

Pour Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de la Banque Postale AM, "la poussée inflationniste conjoncturelle va nécessiter le maintien de politiques monétaires restrictives pour encore un temps". Ce qui serait une mauvaise nouvelle pour la conjoncture économique puisque les hausses de taux ont pour de but de faire baisser l'inflation en ralentissant la surchauffe de l'économie.

"Le juge de paix sur la direction de la politique monétaire sera en grande partie l'ampleur du ralentissement économique", ajoute Sebastian Paris Horvitz.

EssilorLuxottica en forme

Le géant mondial de l'optique EssilorLuxottica bondissait de 5,08% à 184,44 euros, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires en nette hausse au premier trimestre et supérieur aux prévisions des analystes.

Solutions 30 voit rouge

L'action Solutions 30 chutait de 16,17% à 1,87 euros après la publication des résultats annuels du groupe qui a enregistré une perte nette de 50,1 millions d'euros en 2022, plus importante qu'estimé par les analystes sondés par Bloomberg, contre un bénéfice l'année précédente.

Ipsos mal reçu

L'action d'Ipsos reculait de 10,95% à 49,02 euros après que le groupe spécialisé dans les études de marché et d'opinion a rapporté un chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre, bien inférieur aux attentes des analystes.

Fnac Darty se place au Portugal

Le spécialiste de la distribution de matériel électroménager, électronique et de produits culturels a enregistré des ventes stables au premier trimestre 2023, à 1,78 milliard d'euros, et a annoncé jeudi une acquisition au Portugal, où il compte renforcer son statut de numéro 2.

Son action reculait de 3,66% à 33,74 euros.

afp/al