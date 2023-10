Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre (-0,09%) mercredi matin, affectée comme les séances précédentes par des taux d'intérêt obligataires à des records depuis 2011 en Allemagne et en France.

L'indice CAC 40 tombait à 6994,89 points vers 10H10, au plus bas depuis mars 2023. Dans les premiers échanges il est descendu jusqu'à moins de 6950 points. Mardi, l'indice avait reculé de 1,01%.

Le taux de la dette allemande à dix ans a dépassé les 3% mercredi pour la première fois depuis le 6 juillet 2011, vers 10H10 GMT, il redescendait à 2,97%, au même niveau que la veille.

Le rendement de la dette française évolue quant à lui au-dessus des 3,5%.

"La combinaison de la résilience de la croissance américaine et des déficits publics très élevés semble en être la cause principale", de la montée des taux d'intérêt obligataire, commente Sebastian Paris Horvitz directeur de la recherche de LBP AM.

Le rendement des emprunts américains à 10 ans a été catapulté jusqu'à 4,88% mercredi matin, une première depuis plus de 16 ans. L'équivalent à échéance 30 ans a dépassé la barre des 5%, au plus haut depuis 2007.

"L'incertitude quant à la trajectoire des économies et des politiques publiques pousse les investisseurs à prendre peu de risques et se réfugier sur les liquidités, aujourd'hui très bien rémunérées, vu les niveaux élevés des taux directeurs", poursuit-il

La séance de mercredi sera animée par la publication des indices PMI d'activité dans le secteur privé et les services, pour la période de septembre en zone euro et aux Etats-Unis.

Les investisseurs regarderont aussi les chiffres de l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab sur les créations d'emplois du secteur privé américain en septembre, avant le rapport mensuel sur l'emploi américain attendu vendredi, dont les données sont scrutées par la Réserve fédérale (Fed) américaine.

Un marché de l'emploi solide inquiète les marchés car "cela signifie que les Américains conserveront leurs emplois, en trouveront de nouveaux, demanderont un meilleur salaire et continueront à consommer", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

"Ces dépenses maintiendront la croissance américaine au-dessus de la moyenne et continueront à pousser l'inflation à la hausse, et la Réserve fédérale (Fed) va, non seulement, maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, mais également être obligée de les relever davantage", poursuit l'analyste.

Air France-KLM vole vers la Scandinavie

Air France-KLM a annoncé mardi avoir été retenue au sein d'un consortium pour acquérir jusqu'à 19,9% de la compagnie aérienne scandinave en difficulté SAS, un investissement de 144,5 millions de dollars.

Son action reculait de 0,38% à 11,62 euros.

Stellantis à l'arrêt aux Etats-Unis

Le constructeur automobile Stellantis (-2,16% à 17,42 euros), touché par une grève des salariés du secteur aux Etats-Unis depuis mi-septembre, a indiqué mardi que ses ventes avaient baissé de 1% dans ce pays au troisième trimestre.

Sanofi main dans la main avec Teva

Les géants pharmaceutiques Sanofi (+0,69% à 102,26 euros) et Teva (-3,02% à la Bourse de Tel Aviv) ont annoncé mercredi un partenariat pour développer et commercialiser ensemble un traitement des maladies inflammatoires de l'intestin, qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques.

Atos recrute un directeur général

Yves Bernaert, ancien d'Accenture Technology Europe, a été nommé directeur général du groupe informatique français en difficulté Atos, dont l'action perdait 3,10% à 6,14 euros.

