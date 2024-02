Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a terminé en légère hausse lundi, améliorant à la marge son record de clôture pour la troisième fois d'affilée lors d'une séance calme en l'absence de Wall Street et d'indicateurs macroéconomiques.

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 0,37 point par rapport à sa dernière clôture record, pour finir à 7.768,55 points. Il avait gagné 1,25% la semaine passée, établissant des nouveaux sommets tant en séance qu'en clôture.

En l'absence des marchés américains, fermés en raison d'un jour férié, "les marchés européens ont eu du mal à prendre position", explique Lionel Meka, associé de Swann Capital.

Cette tendance à l'inertie se renforce depuis quelques années "car les marchés mondiaux tournent avec le secteur technologique", lequel est bien plus présent outre-Atlantique.

Le principal rendez-vous de la semaine des investisseurs sera sans doute les résultats du géant Nvidia mercredi. La valeur de son action a été multipliée par plus de trois en 2023, et grimpe encore de plus de 45% en 2024, portée par l'appétit insatiable des investisseurs sur l'Intelligence artificielle. "Les attentes sont donc très élevées" avant cette publication, souligne M. Melka.

Mais dans l'ensemble, la saison des résultats d'entreprises a été positive du point de vue des investisseurs, ce qui a porté les indices, détaille le gérant.

"Le narratif sur la baisse des taux", qui a commencé à porter dès novembre les indices, avec la perspective d'un changement de cap des politiques des banques centrales, "va finir par s'épuiser", mais pas "celui de l'Intelligence artificielle", dont l'effet n'est selon lui pas encore visible dans les comptes financiers de nombreuses entreprises.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de l'emprunt français a légèrement augmenté pour atteindre 2,88%.

Forvia secoué

L'équipementier automobile Forvia a chuté de 12,66% à 14,04 euros après ses résultats, et malgré un début de séance en forte hausse de plus de 5%. Il a annoncé un plan qui pourrait réduire ses effectifs dans la région de 10.000 personnes d'ici 2028. Son action est au plus bas depuis un an.

"Nous considérons comme positive sa volonté de s'attaquer aux problèmes de compétitivité dans l'Union européenne, mais cela confirme également que la dynamique devrait rester difficile à long terme dans cette région qui reste la plus importante" pour ce secteur, rappellent les analystes d'Oddo dans une note.

L'équipementier Valeo a aussi chuté de 6,86% à 10,93 euros.

Thalès sanctionné

Sur l'indice phare, la plus forte baisse a été pour Thalès (-4,73% à 134 euros), dont la notation par les analystes d'UBS a été revue à la baisse. "Nous percevons des vents contraires à court terme pour DIS [division Identité et sécurité numériques, notamment la cybersécurité NDLR], et des vents contraires à plus long terme dans l'espace, qui ne sont pas pleinement pris en compte par le consensus", selon eux.

afp/rp