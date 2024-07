CAC 40 : Paris poursuit sa chute sous une pluie de résultats

Par Le 25 juillet 2024 à 12:00Par Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Partager Négative sous les 7592 PTS Objectif de cours: 7350 PTS La bourse de Paris cède près de 2% ce midi, autour des 7361points, la tendance étant marquée par les lourds replis de STMicro (-11,6%), Renault (-8,3%), Vivendi (-8,3%) ou encore Stellantis qui lâche 6,7%, reconnaissant que ses résultats ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Dans l'actualité, Stellantis a dévoilé jeudi des résultats de premier semestre en baisse et inférieurs aux attentes. Son chiffre d'affaires net a diminué de 14% à 85 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, donnant un résultat opérationnel courant de 8,5 milliards d'euros soit une marge de 10%. Sur le plan macroéconomique, les investisseurs vont devoir examiner plusieurs indicateurs, à commencer par la première estimation de la croissance économique américaine qui sera publiée à 14h30. Graphiquement, la rupture du seuil des 7456 derniers remparts avant les 7400 ouvres la voie en direction des plus bas de l'indice en janvier à 7318 points. On attendra la réaction du prix sur cette zone pour se positionner dans un sens ou l'autre. Partager Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Analyste

Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.

Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.

Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.