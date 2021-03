Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris continuait de baisser mercredi matin (-0,58%), alors que la réalité sanitaire inquiète de plus en plus les investisseurs et les fait douter de la solidité de la reprise espérée.

A 09H25 (08H25 GMT), l'indice vedette CAC 40 perdait 34,62 points à 5.910,68 points au lendemain d'une baisse de 0,39%, troisième recul consécutif de la cote Parisienne.

"Alors que l'Europe se reconfine pour faire face à la troisième vague de coronavirus, beaucoup d'interrogations subsistent chez les investisseurs concernant la trajectoire de la reprise économique", souligne Christopher Dembik, directeur associé chez Berenberg.

Dans ce contexte, les investisseurs suivront avec attention l'évolution de l'activité dans les secteurs manufacturiers et des services des deux côtés de l'Atlantique.

Après l'Allemagne, qui va serrer la vis pour limiter la propagation du coronavirus pendant le week-end pascal, les Pays-Bas vont prolonger jusqu'au 20 avril les mesures de restrictions en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Cette réalité sanitaire fait redouter un rebond économique édulcoré en Europe, déjà confrontée à des retards de vaccination.

Bruxelles s'apprête à élargir les prérogatives lui permettant de bloquer les exportations de vaccins si un laboratoire retarde des livraisons prévues.

La détente des taux souverains depuis le début de la semaine permettait aux valeurs de croissance de rebondir.

En revanche, les secteurs cycliques (matières premières, banques, tourisme, transports), qui ont ces derniers temps tiré à la hausse les marchés, poursuivaient leur correction en voyant la reprise économique s'éloigner.

Carrefour grandit au Brésil

Carrefour avançait de 0,44% à 14,82 euros, après l'annonce du rachat de Grupo Big, troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil, pour un montant de 1,1 milliard d'euros.

Engie sanctionné par une note

Engie (-1,69% à 11,91 euros) pâtissait en revanche d'une baisse de recommandation sur son titre à "conserver" contre "acheter" par HSBC.

pan/mch/oaa