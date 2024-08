CAC 40 : Paris reprend son souffle

Par Le 07 août 2024 à 11:00Par Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 7060 / 7225 Après quatre séances de fortes baisses pour le CAC40, la Bourse de Paris enregistre des légers gains ce matin, L'indice progresse de près de 1,5% vers les 7230 points. Teleperformance gagne 3.60%, Renault 3.08%, Edenred 2.82%, Saint-Gobain 2.70% et Societe Generale 2.64%. Tandis que Kering est la seule valeur en rouge, elle cédé 0.75%. Au chapitre des statistiques du jour, peu d'indicateurs ce jour, hormis les stocks pétroliers US du DOE (16h30). La Bourse de New York s'est aussi offert un rebond mardi: le Dow Jones, qui avait connu lundi sa pire séance en deux ans, s'est élancé de 0,76%, le NASDAQ a grimpé de 1,03% et du S&P 500 de 1,04%. Techniquement, le comblement du gap laissé ouvert lundi à 7225 points a été comblé ce matin et on peut espérer une reprise de l'indice vers un premier objectif à 7287 niveau correspondant à la moyenne mobile 50 périodes. Partager Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Analyste

Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.

Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.

Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.