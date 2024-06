Malgré le repli des valeurs financières, le CAC40 reprend quelques couleurs aujourd'hui (+0.43% à 7972 points), dans l'attente de quelques statistiques américaines et surtout la décision de la BCE sur les taux demain.



Au niveau des valeurs, STM gagne 1.5%, Stellantis 1.4%, Orange 1.3% et Veolia 1.1% tandis qu'ArcelorMittal cède 1.9%, Société Générale 1.2% et Crédit Agricole 1%.



Du côté des statistiques, l'indice Final PMI services est ressorti à 53.2 en zone euro (53.3 précédemment et l'indice PPI recule de 1% (consensus -0.6% contre -0.5% le mois dernier).

Aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance à 14h15 de l'enquête ADP, de l'indice Final PMI services à 15h45, de l'ISM services à 16h et des stocks pétroliers à 16h30.



Graphiquement, on continuera de suivre de près la sortie des 7914/8072 points pour agir.