Malgré la baisse de Wall Street hier, le CAC40 repart à la hausse aujourd'hui, à la faveur du rebond du luxe et de la bonne orientation des valeurs financières. L'indice parisien s'adjuge actuellement 0.27% à 7954 points et le S&P500 récupère 0.4% en préouverture.

Le marché attend notamment les premières données sur l'emploi américain, avec l'ADP à 14h30 mais aussi l'intervention de Jerome Powell à 16h et le Livre Beige de la Fed.



Autres statistiques au programme, l'enquête JOLTS et les stocks des grossistes seront publiés à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



Au niveau des valeurs, Alstom gagne 2.5%, Legrand 2.2%, Renault 1.7% et Société Générale 1.5% alors que Thalès perd 1.4%, Téléperformance 1.3%, Publicis 1.1% et Pernod Ricard 0.8%.



D'un point de vue graphique, on suivra toujours de près la sortie des 7900/7977 points.