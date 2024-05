En attendant le retour de Wall Street, fermée hier pour le Memorial Day, le CAC40 repart à la baisse, impacté notamment par les versements de dividendes. Ce dernier recule actuellement de 0.17% à 8118 points et le S&P500 gagne 0.3% en préouverture.



Du côté des valeurs, Renault s'adjuge 2.5%, Saint Gobain 0.9%, STM et BNP Paribas 0.6% alors que Dassault Systèmes perd 0.8%, Sanofi 0.7% et Cap Gemini 0.6%.

Concernant les statistiques, les opérateurs prendront connaissance de l’indice Case Schiller à 15h puis de l’indice de confiance du Conference Board à 16h.

La fin de semaine sera plus chargée, avec le Livre Beige de la Fed demain, le PIB US jeudi et surtout le CPI en zone euro vendredi et l’indice Core PCE aux Etats-Unis.



Techniquement, l’indice CAC40 reste pour le moment en phase de reprise technique mais seul le franchissement des 8167 points permettrait d’anticiper une poursuite du mouvement en direction des 8200/8221 points. La prudence devrait rester de mise avec les rendez-vous macroéconomiques majeurs.