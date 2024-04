En l'absence de nouveau catalyseur et malgré la hausse des rendements obligataires, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.72% à 8119 points hier, emboitant le pas à Wall-Street vendredi.



Téléperformance a gagné 2.54%, Thalès 2.23%, Carrefour 2.08%, Unibail 2.06%, Essilor 1.77% et Total 1.69% tandis qu'Edenred a cédé 2.46%, Velia 1.1% et Orange 0.98%.



Les indices américains ont finalement clôturé en légère baisse, dans l'attente de l'indice CPI mercredi et du PPI jeudi. Le Dow Jones a perdu 0.03% à 38892 points, le S&P500 a cédé 0.04% à 5202 points et le Nasdaq100 0.05%.

Le CAC40 devrait ainsi débuter la séance autour de l'équilibre ce matin.

Techniquement, l'indice parisien amorce une reprise technique. A court terme, le sens de sortie des 8087/8145 points permettra de mettre à profit une poursuite du rebond en direction des 8190 points dans un premier temps, ou au contraire une rechute vers la zone des 8000 points.