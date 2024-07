Reléguant au second plan les incertitudes politiques, la bourse de Paris a aligné hier une deuxième séance consécutive de hausse, avec un gain de 0.71% à 7627 points à la clôture, rassurée notamment par le nouveau reflux de l'inflation américaine.

L'indice des prix à la consommation est ressorti en baisse de 0.1% en juin, soit une hausse de 3% en rythme annuel contre 3.3% le mois dernier.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage retombent quant à elles à 222K (239K la semaine dernière).



Du côté des valeurs, Vivendi a bondi de 5.52%, Saint Gobain a gagné 3.07%, Téléperformance 2.54%, Legrand 2.33%, Kering 1.97%, Pernod Ricard 1.95% et LVMH 1.78% alors qu'Airbus a cédé 1.01%, Publicis 0.93% et Orange 0.9%.

En dépit des bonnes nouvelles au sujet de l'inflation, les indices américains ont clôturé en ordre dispersé, les valeurs technologiques ayant subi des prises de bénéfices avant le coup d'envoi de la saison des résultats.

Le Dow Jones a grappillé 0.08% à 39753 points, le S&P500 a perdu 0.88% à 5584 points et le Nasdaq100 2.24%.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir à proximité de l'équilibre ce matin.

Graphiquement, l'indice parisien a amorcé un nouveau mouvement de reprise mais reste enfermé au sein du range 7456/7746 points. Cette zone d'indécision pourrait perdurer dans l'attente des premiers résultats pour le second trimestre.

JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup donneront le coup d'envoi aujourd'hui.