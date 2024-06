A la veille des 4 sorcières, la bourse de Paris a repris des couleurs hier, saluant la bonne orientation de Wall Street à l'ouverture, la baisse de 25 points de base des taux directeurs de la BNS et des statistiques américaines légèrement moins bonnes que prévu. La Banque d'Angleterre a pour sa part maintenu ses taux inchangés.



Au niveau des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 238K (consensus 235K contre 243K la semaine passée). L'indice PhillyFed retombe à 1.3 (4.5 précédemment), les permis de construire reculent à 1.39M (1.44M le mois dernier) et les mises en chantier à 1.28M (1.35M le mois dernier).



Côté valeurs, Cap Gemini a gagné 3.03%, Kering 2.45%, Engie 2.42%, BNP Paribas 2.38%, Essilor 2.3% tandis que Danone a cédé 2.58%, Carrefour 0.32%.

Après de nouveaux records à l'ouverture, les indices américains ont finalement terminé en ordre dispersé, le Dow Jones s'est adjugé 0.77% à 39134 points, le S&P500 a perdu 0.25% à 5473 points et le Nasdaq100 0.79%, pénalisé notamment par Apple et Nvidia.



L'indice CAC40 devrait ainsi marquer une pause et ouvrir non loin de l'équilibre aujourd'hui, après son bond de 1.34% hier.



En données horaires, l'indice revient à proximité de son premier objectif de rebond. Il faudra déborder la zone des 7686 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 7750 points (moyenne mobile à 100 heures) voire 7789 points par extension.

A court terme, on suivra de près la sortie des 7622/7686 points pour agir.