Au lendemain du second tour des législatives, la bourse de Paris a fait preuve de volatilité. Après avoir ouvert en territoire négatif, elle a rapidement repris des couleurs pour s'adjuger jusqu'à 0.9% avant de reprendre le chemin de la baisse pour finalement clôturer en repli de 0.63% à 7627 points.

Les marchés tentent de digérer l'alliance de gauche en tête du scrutin devant le parti présidentiel puis le Rassemblement National.



Du côté des valeurs, Safran a gagné 1.53%, Sanofi 1.28%, Accord 0.83% et Bouygues 0.67% tandis que Téléperformance a cédé 4.25%, LVMH 2.89%, Kering 2.79%, Eurofins 2.46%, Edenred 1.83% et BNP Paribas 1.76%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, en attendant l'inflation américain et le coup d'envoi de la saison des résultats pour le second trimestre. Le Dow Jones a perdu 0.08% à 39344 points, le S&P500 a grappillé 0.1% à 5572 points et le Nasdaq100 0.23%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir non loin de l'équilibre et aucune statistique n'est au programme.

Graphiquement, le marché parisien poursuit son mouvement de consolidation. La zone des 7620 points devra engendrer une réaction positive sous peine de dégagements plus marqués en direction des 7560/7543 points.