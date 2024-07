La BCE a, comme attendu, opté pour un statu quo hier et ouvert la voie à une possible baisse des taux en septembre, laquelle devrait dépendre des prochaines données macroéconomiques. Ces annonces ont été bien accueillies mais le CAC40 a néanmoins réduit ses gains en fin de journée, pénalisé par la lourdeur de Wall Street, pour finalement terminé en légère hausse de 0.21% à 7586 points..



Téléperformance a engrangé 3.03%, Publicis 2.98%, Stellantis 1.83%, Veolia 1.78% et Thalès 1.62% tandis que Schneider Electric a cédé 3.12%, Safran 1.7%, STM 1.47%, Accor 1.32% et Airbus 0.91%.



Bien orientés à l'ouverture, les indices américains sont finalement repartis à la baisse dans le sillage des rendements obligataires et des semi-conducteurs, avec le regain de tensions commerciales avec la Chine. Le Dow Jones a cédé 1.29% à 40665 points, le S&P500 0.78% à 5544 points et le Nasdaq100 0.48%.



Ce matin, le CAC40 est stable en préouverture pour cette séance des trois sorcières, en attendant l'intensification de la saison des résultats trimestriels la semaine prochaine.



Graphiquement, pas de changement. On attendra la sortie des 7525/7653 points pour plus de visibilité.