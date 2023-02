Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris devrait connaître un début de séance calme mardi, dans l'attente de prises de parole de banquiers centraux, notamment le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 progressait de 0,22% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Lundi, la place parisienne a été plombée par la remontée des taux obligataires et des tensions géopolitiques qui lui ont fait perdre 1,34%.

Les investisseurs tentent de jauger depuis plusieurs semaines quand les banques centrales arrêteront d'augmenter leur taux directeurs, faisant ainsi une pause dans leur lutte contre l'inflation.

Le marché est empreint de doutes concernant "les futures décisions de la Réserve fédérale américaine et l'état de l'économie (américaine) avant le discours de Jerome Powell ce soir devant l'Economic Club de Washington", qui captera toute l'attention des investisseurs, écrit John Plassard, spécialiste en investissement pour Mirabaud.

La membre du directoire de la Banque centrale européenne, Isabel Schnabel, participera de plus à un webinaire sur la politique monétaire en temps de pandémie et de guerre mardi à 18H00 (17H00 GMT).

Depuis les relèvements de taux annoncés la semaine passée par ces deux institutions monétaires, leurs membres multiplient les prises de parole pour rappeler la déterminations des banques centrales à poursuivre les hausses de taux, contrairement à ce qu'espèrent les marchés.

Les déclarations de Robert Holzmann, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, ou encore Mary Daly de la Fed de San Francisco, ont sapé "les attentes du marché quant à une éventuelle baisse des taux d'ici la fin de l'année", selon Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Les tensions géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis, qui ont abattu un ballon chinois qui survolait depuis plusieurs jours leur territoire, rendent de plus les investisseurs un peu plus nerveux.

Valeur à suivre

BNP Paribas: la première banque européenne a enregistré un bénéfice net record en 2022, à 10,2 milliards d'euros, en hausse de 7,5% sur un an, et a relevé les objectifs de son plan stratégique pour 2025.

afp/lk