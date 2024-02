Portée par les nouvelles mesures de soutien en Chine et les bonnes données en Allemagne (commandes industrielles en hausse de 8.9%), la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.65% à 7638 points hier, après un début de séance hésitant.



Schneider Electric s'est adjugée 2.77%, Air Liquide 2.39%, Kering 1.97%, ArcelorMittal 1.94% et Total 1.82% tandis que BNP Paribas a cédé 1.82%, Edenred 1.23% et Renault 1.14%.



Malgré une légère détente des rendements obligataires, les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, lestés par quelques prises de bénéfices sur les valeurs technologiques. Le Nasdaq100 a perdu 0.23%, le S&P500 a gagné 0.23% à 4954 points et le Dow Jones 0.37% à 38521 points.

La séance sera encore peu fournie en termes de statistiques, avec seulement la balance commerciale américaine à 14h30 et les stocks pétroliers à 16h30. Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en timide hausse de 0.1% aujourd'hui.



Graphiquement, l'indice évolue toujours au sein du range 7553/7653 points et pourrait s'attaquer au gap laissé ouvert le 1er février. La réaction de l'indice dans la zone des 7653 points devrait donc être déterminante.