A l'issue d'une séance sans grand relief, le CAC40 a clôturé en timide baisse de 0.09% à 8094 points vendredi dernier, les doutes sur la trajectoire de la Fed continuant d'inciter à la prudence. La bourse de Paris a ainsi perdu 0.89% sur la semaine écoulée.



Du côté des valeurs, Renault a bondi de 5.21%, Téléperformance s'est adjugée 2.35%, Bouygues 1.05%, Schneider Electric 1.04% et Stellantis 0.98% tandis qu'Edenred a perdu 1.54%, Airbus 1.34%, Eurofins 1.28%, Thalès 0.98% et Pernod Ricard 0.84%.



Concernant les statistiques, les commandes de biens durables ont progressé de 0.7% aux Etats-Unis et l'indice du Michigan est ressorti à 69.1 (contre 37.4 précédemment).



Les indices américains ont quant à eux terminé dans le vert, avant un week-end prolongé pour le Memorial Day. Le Dow Jones a grappillé 0.1% à 39069 points, le S&P500 a gagné 0.7% à 5034 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.99%.



Avec la fermeture de Londres et New York, le CAC40 devrait débuter cette semaine autour de l'équilibre.

Graphiquement, on attendra la sortie des 8042/8129 points pour avoir quelques indications sur l'orientation à venir.



Seule statistique au programme, l'indice IFO allemand sera publié à 10h.