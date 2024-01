La bourse de Paris s'inscrit en légère hausse de 0.21% à 7442 points aujourd'hui, dans un contexte d'attentisme avant la publication de l'inflation américaine demain et le coup d'envoi de la saison des résultats vendredi, avec JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo.



Peu de statistiques à l'ordre du jour, les stocks des grossistes seront publiés à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.

Au niveau des valeurs, Unibail gagne 1.4%, Hermès 1%, Thalès 0.9% alors que Saint Gobain cède 2.1%, Total 0.6% et Eurofins 0.5%.



D'un point de vue technique, on continuera de surveiller la sortie des 7400/7460 points pour agir.