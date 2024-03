La bourse de Paris a terminé en timide hausse de 0.09% à 7934 points vendredi dernier, soutenue par la bonne orientation de Wall Street et le nouveau reflux de l'inflation en zone euro.

L'indice des prix à la consommation est, en effet, ressorti en hausse de 2.6% sur un an (contre 2.5% en janvier). Hors alimentation et énergie, il progresse de 3.1% (contre 3.3% le mois dernier). Le recul apparaît toutefois moins marqué que les anticipations, qui étaient à respectivement 2.5% et 2.9%.

L'indice PMI manufacturier est quant à lui légèrement au-dessus des attentes à 46.5, contre 46.1 précédemment.



Du côté des valeurs, Edenred a rebondi de 4.48%, STM s'est adjugée 3.75%, Unibail 2.22%, BNP Paribas 1.39% tandis que Saint Gobain a cédé 3.65%, Téléperformance 3.1%, Alstom 2.07% et Axa 1.58%.



Outre-Atlantique, les indices américains ont une fois de plus inscrit des records, dans le sillage de la baisse des rendements obligataires et des semi-conducteurs, les données macroéconomiques décevantes (ISM manufacturier à 47.8, indice du Michigan à 76.9 et dépenses de constructions en baisse de 0.2%) ayant redonné des espoirs de baisse de taux.

Le Nasdaq100 a engrangé 1.44%, le S&P500 0.8% à 5137 points et le Dow Jones a gagné 0.23% à 39087 points.



En l'absence de statistique aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.1%. La prudence devrait de mise avant les PMI services et le PPI en zone euro demain, la décision de la BCE sur les taux jeudi et le rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi.



Graphiquement, la tendance demeure haussière en données horaires au-dessus des 7900 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 7855/7821 points. Il faudra s'extraire du range 7900/7977 points pour renouer avec une dynamique affirmée.