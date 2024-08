CAC 40 : Peu de mouvements malgré Wall Street

Par Le 01 août 2024 à 08:01Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 7429 / 7584 La bourse de Paris a terminé en hausse de 0.76% à 7531 points hier, en attendant le verdict de la Fed sur les taux.

Téléperformance a bondi de 10.73%, Legrand a gagné 6.5%, Airbus 4.78%, Schneider Electric 3.12%, Danone 2.24% et L'Oréal 2.13% alors qu'Accor a cédé 1.3%, BNP Paribas 1.21% et Kering 1.01%. Du côté des statistiques, l'enquête ADP a fait état de 122K créations d'emplois dans le secteur privé (155K le mois dernier). Les promesses de ventes de logements progressent de 4.8% et l'indice PMI de Chicago est ressorti à 45.3 (47.4 précédemment).



Comme attendant la Fed a opté pour un statu quo mais Jerome Powell a ouvert la voie à une baisse de taux en septembre si les progrès dans la lutte contre l'inflation continuaient aux Etats-Unis.

Les indices américains ont terminé en nette hausse, dans le sillage des valeurs technologiques (Nvidia +12.81%, Broadcom +11.96%).

Le Dow Jones a grappillé 0.24% à 40842 points, le S&P500 a engrangé 1.58% à 5522 points et le Nasdaq100 3.01%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir à proximité de l'équilibre.

Graphiquement, l'indice demeure en phase de reprise mais devra désormais déborder la zone des 7584 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 7661/7746 points. Partager Laurent Polsinelli Analyste Senior Responsable Indices & Produits dérivés

Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.

Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.

Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.