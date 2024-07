Après avoir ouvert en territoire négatif ce matin, la bourse de Paris a rapidement repris le chemin de la hausse, tandis que l'absence de majorité absolue devrait freiner la mise en oeuvre de mesures jugées négatives pour le marché.

Les incertitudes politiques restent néanmoins un facteur de volatilité. Après un plus haut à 7746 points, le CAC40 a d'ores et déjà nettement réduits ses gains pour s'inscrire désormais en hausse de 0.36% à 7703 points.



Du côté des valeurs, Sanofi progresse de 1.9%, Eurofins gagne 1.8%, Safran 1.7% et Crédit Agricole 1.5% alors que Téléperformance cède 3.5%, Kering 1.7%, LVMH 0.9%, Legrand et Total 0.4%.



Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de reprise et conserve un biais haussier au-dessus des 7628 points. Il faudra attendre le débordement des plus hauts du jour pour espérer une poursuite du mouvement en direction des 7789/7835 points.