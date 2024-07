En attendant les premiers résultats des banques américaines, le CAC40 poursuit ce matin son mouvement de rattrapage, soutenu par les pétrolières, les valeurs du luxe. L'indice parisien gagne actuellement 0.51% à 7666 points.

Hier, l'indice des prix à la consommation avait nettement rassuré aux Etats-Unis, ressortant en hausse de 3% sur un an, contre 3.3% en mai. Les opérateurs anticipent désormais une première baisse de taux par la Fed en septembre à plus de 92%.



Au niveau des valeurs, ArcelorMittal gagne 2.6%, Kering 1.4%, Total 1.4%, Hermès et LVMH 1.3% alors qu'Engie cède 1.6%, Edenred 1.2%, Safran 0.9% et Téléperformance 0.5%.

Sur le plan macroéconomique, l'indice PPI sera publié à 14h30 (consensus 0.1%) et l'indice du Michigan à 16h.

JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo publieront leurs chiffres avant l'ouverture de Wall Street.



D'un point de vue graphique, on continuera de surveiller la sortie des 7456/7746 points.