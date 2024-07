La bourse de Paris a terminé en hausse de 1.24% à 7632 points hier, soutenue par des indicateurs meilleurs que prévu en zone euro, à l'image de l'indice Final PMI services (52.8 contre 52.6 le mois dernier) ou encore de l'indice PPI en repli de 0.2% (-1% précédemment).

Outre-Atlantique, les statistiques étaient globalement en dessous des attentes, confortant le sentiment que la Fed pourrait prochainement commencer à baisser ses taux.



L'enquête ADP a fait état de 150K créations d'emplois dans le secteur privé (consensus 163K contre 157K le mois dernier). Les inscriptions hebdomadaires au chômage remontent à 238K, les commandes industrielles reculent de 0.5% et l'ISM services repasse en zone de contraction à 48.8.



Côté valeurs, Téléperformance a gagné 5.37%, Saint Gobain 3.14%, Airbus 3%, Pernod Ricard 2.7% et Accor 2.64% tandis que Sanofi a cédé 0.23%.



Les indices américains ont une fois de plus établi de nouveaux records et resteront fermés aujourd'hui pour la fête nationale. Le Dow Jones s'est effrité de 0.06% à 39308 points, le S&P500 s'est adjugé 0.52% à 5537 points et le Nasdaq100 0.87%.



Le CAC40 devrait ainsi afficher un gain de 0.3% ce matin dans les premiers échanges.

Graphiquement, la configuration reste inchangée. On attendra la sortie des 7456/7725 points.