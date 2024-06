Profitant de quelques achats à bon compte après la forte baisse de la semaine passée, le CAC40 a clôturé en hausse de 0.91% à 7471 points hier, avec la légère détente des rendements obligataires.



Téléperformance a gagné 3.69%, Essilor 2.59%, Axa 1.87%, Safran 1.65% et L'Oréal 1.46% tandis qu'Unibail a cédé 2.68%, Edenred 1.6%, Dassault Systèmes 0.95% et Veolia 0.79%.



Les indices américains ont quant à eux poursuivi leur ascension, portés encore par Apple (+1.97%) et Microsoft (+1.31%). Le Dow Jones s'est adjugé 0.49% à 38778 points, le S&P500 0.77% à 5473 points et le Nasdaq100 1.24%.



En attendant la publication de l'indice CPI en zone euro à 11h et l'indice Zew en Allemagne, le marché parisien devrait ainsi continuer son rattrapage ce matin, avec un gain initial de 0.4%.



En données horaires, le CAC40 amorce une reprise technique. Le débordement des 7580 points semble de bon augure pour une poursuite du mouvement en cours en direction des 7686 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures.