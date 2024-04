Les places européennes restent bien orientées aujourd'hui, profitant de quelques bons résultats d'entreprises en attendant celles des géants du secteur technologique aux Etats-Unis.



Les indices Flash PMI étaient mitigés en zone euro. L’activité manufacturière continue de se contracter (45.6 contre 46.1 le mois dernier) tandis que les services progressent (52.9 contre 51.5 précédemment). En France, ils ressortent à respectivement 44.9 et 50.5 et pour l’Allemagne, à 42.2 et 53.3.

Ces mêmes indices seront publiés aux Etats-Unis à 15h45 puis les ventes de logements neufs et l’indice manufacturier de Richmond à 16h.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.37% à 8069 points et le S&P500 gagne 0.1% en préouverture.

Tesla, Visa et Texas Instruments publieront notamment leurs résultats après la clôture de Wall Street.



Du côté des valeurs, Publicis grimpe de 2.2%, Accor de 2%, Kering gagne 1.7% et Eurofins 1.6% tandis que Renault cède 1.2%, ArcelorMittal 1.1% et Dassault Systèmes 0.6%.



En données horaires, le CAC40 demeure en phase de reprise technique et conserve pour le moment un biais haussier au-dessus des 8015 points. Il faudra toutefois déborder la zone des 8083 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 8126 points.