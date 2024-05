Pour cette séance des trois sorcières, le CAC40 subit encore des prises de bénéfices, après son record en clôture du milieu de semaine.

L'indice parisien perd actuellement 0.4% à 8156 points et le S&P500 est pour le moment stable en préouverture.



Concernant la macroéconomie, l'indice CPI était conforme aux attentes en zone euro à 2.4% (2.7% hors alimentation et énergie). Aucune statistique majeure ne sera dévoilée en deuxième partie de séance mais la volatilité pourrait perdurer avec l'expiration des contrats Futures, options sur indices et actions.



Du côté des valeurs, Total et Crédit Agricole gagnent 0.9%; Carrefour 0.5% et BNP Paribas 0.4% tandis que Téléperformance cède 2.7%, Legrand 2.6%, Schneider Electric 2%, Engie et Kering 1.7%.



Graphiquement, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation. On maintiendra pour le moment un biais baissier sous les 8187 points avec les 8112 points comme premier objectif. Sous ce niveau, on pourra alors viser 8078 points.