En attendant la publication de l’indice des prix à la consommation aux Etats-Unis à 14h30 (consensus 2.9% contre 3.4% le mois dernier), la bourse de Paris et les autres places européennes cèdent du terrain ce matin, dans le sillage des valeurs technologiques.

Le CAC40 recule actuellement de 0.27% à 7668 points et le S&P500 perd 0.35% en préouverture.



Sur le front des valeurs, Michelin bondit de 7.3% après ses résultats, Engie gagne 1%, Total et Veolia 0.9%. Parmi les plus fortes baisses, Dassault Systèmes cède 2.5%, STM 2.4%, Alstom 2% et Téléperformance 1.8%.



Graphiquement, comme évoqué ce matin, le sens de sortie des 7650/7702 points pourrait à court terme donner quelques indications sur l’orientation à venir.