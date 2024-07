CAC 40 : Proche de l'équilibre après l'entame des résultats d'entreprises

Par Le 23 juillet 2024 à 11:32Par Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Partager Négative sous les 7653 PTS Objectif de cours: 7525 PTS Les Bourses européennes ont ouvert mitigées mardi, au lendemain d'un rebond, sur fond de nombreuses publications d'entreprises tandis que les marchés asiatiques sont restés à la traîne. Après un creux peu après l'ouverture ce matin, le CAC40 est de retour à l'équilibre +0.09%, à 7629 points, Dans l'actualité, Thales a enregistré une hausse de 26% de ses commandes au premier semestre, tirée par l'activité défense et sécurité, portant son carnet de commandes à un nouveau niveau "historique". Le bénéfice sur cette période a progressé de 57% à un milliard d'euros. Côte valeurs ce matin, Dassault Systèmes gagne 1.51%, Capgemini 1.08%, Société Générale 0.92%, LVMH 0.92% et Axa 0.84% tandis qu'Edenred cède 8.87%, Thales 4.21%, Bouygues 1.95% et STMicroelectronics 1.31%. Sur le front macroéconomique, la seule statistique du jour étant les ventes de logements anciens aux Etats-Unis, qui paraîtront dans l'après-midi. Graphiquement, pas de changement. On attendra la sortie des 7525/7653 points pour plus de visibilité. Partager Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Analyste

Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.

Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.

Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.