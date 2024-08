CAC 40 : Proche de l'équilibre lors des premiers échanges

Par Le 09 août 2024 à 07:17Par Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 7200 / 7436 La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,26% à 7247 points jeudi, limitant toutefois ses pertes après une baisse plus forte qu'attendu des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis. Côté valeurs, Teleperformance a chuté de 4,47%, à 100,50 euros, après que le fonds spéculatif britannique Marshall Wace a parié à la baisse sur l'évolution du cours de l'action. Hier, le Département du Travail a enregistré 233k nouvelles inscriptions aux allocations la semaine dernière, un chiffre en baisse de 17k par rapport à la semaine précédente, apaisant ainsi les craintes d'une récession économique aux États-Unis.

Au chapitre des statistiques, il n'y aura pas d'indicateur majeur ce jour. Paris devrait ouvrir en légère hausse de 0.7% d'après les contrats à terme. Techniquement, la reprise autour des 7113 semble se confirmer. On attendra la sortie des 7436/7200 pour se positionner dans un sens ou l'autre. Partager Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Analyste

