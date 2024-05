La bourse de Paris a terminé en hausse de 0.17% à 8239 points hier, établissant ainsi un nouveau record en clôture, rassurée par la nouvelle décélération de l'inflation américaine, qui contrebalance la hausse des prix à la production annoncée la veille.

L'indice des prix à la consommation a progressé de 0.3% en avril (0.4% en mars), soit une hausse de 3.4% en rythme annuel (contre 3.5% le mois dernier). Hors alimentation et énergie, l'indice ressort en hausse de 3.6% sur un an, après une progression de 3.8% en mars.

Les ventes de détail sont par ailleurs ressorties stables (contre +0.6% en mars) et l'indice Empire State manufacturier est retombé à -15.6 (-14.3 le mois dernier).



Au niveau des valeurs, Téléperformance s'est adjugée 3.45%, Eurofins 3.23%, Veolia 2.97%, Unibail 1.96%, Saint Gobain 1.72% tandis que Carrefour a perdu 4.08%, Total 1.24%, Sanofi 1.23% et ArcelorMittal 1%.



Les indices américains ont quant à eux inscrits de nouveaux records à l'unisson, sur fond de détente des rendements obligataires et d'espoirs de baisse de taux. Le Dow Jones a gagné 0.88% à 39908 points, le S&P500 a engrangé 1.17% à 5308 points et le Nasdaq100 1.49%.



Le CAC40 devrait donc poursuivre sur sa lancée ce matin et ouvrir en hausse de 0.1%.



Graphiquement, la configuration demeure inchangée. Il faudra attendre la sortie des 8186/8259 points.