La bourse de Paris est finalement repassée dans le vert hier après midi, suite aux bonnes statistiques américaines et aux annonces sans surprise de la part de la BCE. Le CAC40 a clôturé en hausse de 0.11% à 7464 points.

Comme prévu, la banque centrale européenne a opté pour un statu quo et indiqué quelle maintiendrait les taux à des niveaux suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire. Sa présidente a confirmé qu'il avait été jugé prématuré de discuter d'une baisse de taux à ce stade mais elle est rassurée de l'évolution récente de l'inflation et du marché du travail.

Concernant la macroéconomie, le PIB américain est ressorti en hausse de 3.3% au T4 (contre 2% attendu et 4.9% au T3). Les commandes de bien durables sont stables (+5.5% précédemment) et les inscriptions hebdomadaires au chômage remontent à 214K (189K la semaine dernière).

Les indices américains ont ainsi poursuivi leur ascension malgré des publications de sociétés contrastées. Le Dow Jones a gagné 0.64% à 38049 points, avec IBM (+9.5%) et malgré Boeing (-5.7%). Le S&P500 s'est adjugée 0.53% à 4894 points et le Nasdaq100 seulement 0.1%, freiné notamment par Tesla (-12.2%).

Intel cédait aussi 10.9% après la clôture, suite à ses résultats.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.6%, à contre courant de l'Europe, grâce aux résultats de LVMH.

En données horaires, l'indice devrait tenter de sortir par le haut de la zone des 7350/7479 points. Une confirmation de ce signal permettrait de rallier rapidement les 7535 points.