Malgré une légère déception concernant l'inflation américaine, avec un indice CPI qui progresse de 3.2% sur un an (3.1% le mois dernier), la bourse de Paris a terminé à son plus haut hier, en hausse de 0.84% à 8087 points.



Sur le front des valeurs, Renault a engrangé 4.45%, Alstom 3.67%, ArcelorMittal 3.27%, Carrefour 2.2% et Legrand 2.09% tandis qu'Unibail a cédé 192%, Veolia 1.89% et Orange 1.45%.



Les indices américains ont eux aussi gagné du terrain, en dépit de la hausse des rendements obligataires, portés notamment par Oracle (+11.75%). Le Dow Jones s'est adjugé 0.61% à 39005 points, le S&P500 a gagné 1.12% à 5175 points et le Nasdaq100 1.49%.



Le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.1% ce matin, avant la production industrielle en zone euro à 11h et les stocks pétroliers à 15h30.



Graphiquement, la dynamique reste positive en données horaires au-dessus des 8016 points voire au-dessus des 8058 points en intraday. L'indice évolue désormais à quelques encablures des 8100 points. Le franchissement de cette zone ouvrirait la voie aux 8150/8200 points.