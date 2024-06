Pénalisé par les pétrolières, l'automobile et les financières, le CAC40 a clôturé en baisse de 0.75% à 7937 points hier, dans un contexte de prudence avant la réunion de la BCE en matière de politique monétaire. Si une baisse de 25 points de base est largement anticipé, les opérateurs prêteront une attention toute particulière à la conférence de presse de Christine Lagarde, avant de déceler des indications sur la trajectoire de la banque centrale.



Au niveau des valeurs, STM a gagné 1.94%, Cap Gemini 1.78%, Edenred 1.04% et Dassault Systèmes 0.82% tandis que Total a perdu 2.41%, Renault 2.31%, ArcelorMittal 2.18%, Société Générale 2% et Carrefour 1.98%.



Mal orienté à l'ouverture, les indices américains ont redresser la barre pour finalement clôturé en légère hausse. Le Dow Jones s'est adjugé 0.36% à 38711 points, le S&P500 a gagné 0.15% à 5291 points et le Nasdaq100 0.29%.



Côté macro, l'enquête JOLTS a fait été de 8.06M d'offres de travail en avril (celles de mars ont été revues à la baisse à 8.36M contre 8.49M précédemment) et les commandes industrielles ont progressé de 0.7% (0.8% le mois dernier).

Les indices Final PMI services seront publiés à 10h en zone euro, le PPI à 11h, puis aux Etats-Unis l'ADP à 14h15, l'indice Final PMI services à 15h45, l'ISM services à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.

Aujourd'hui, le CAC40 gagne 0.6% en préouverture.

Techniquement, pas de changement, il faudra attendre la sortie des 7914/8072 points pour renouer avec une dynamique affirmée.