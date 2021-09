Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse jeudi, les investisseurs profitant des baisses des deux jours précédents pour acheter à bas prix.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,48% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait baissé de 1,04%.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin dans le sillage d'une chasse aux bonnes affaires et d'un retour de l'appétit pour les valeurs liées à l'énergie", anticipe John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Mercredi, la Bourse de New York a clôturé en hausse, les investisseurs semblant retrouver confiance dans l'économie même si l'élan de la production industrielle américaine a ralenti en août.

"La chasse aux bonnes affaires, la forte progression du prix du baril de pétrole, l'annonce du programme géant de rachat d'action de Microsoft et la publication de prix américains à l'import/export en dessous des attentes ont expliqué la tendance", poursuit l'analyste.

Alors que les prix de l'énergie ont nettement augmenté ces derniers mois en France, comme dans le reste du monde, essentiellement en raison de la reprise économique post-Covid, le gouvernement français a annoncé une aide destinée à près de 6 millions de ménages modestes.

Ils bénéficieront d'un chèque exceptionnel de 100 euros pour les aider à payer leur facture énergétique.

Les tarifs réglementés ont augmenté de 8,7% au 1er septembre, après plus de 5% en août et près de 10% en juillet.

Ce jeudi, les marchés regarderont les chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis en août.

En Europe, le marché automobile, qui avait repris du poil de la bête au printemps, a rechuté en juillet et en août.

Valeurs à suivre

TF1: la société Newen, filiale de TF1 dans la production et diffusion audiovisuelle, a annoncé l'acquisition d'une part majoritaire du groupe de production allemand Flare Film.

Vivendi-Lagardère: le géant des médias Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré, a annoncé qu'il comptait acquérir la participation de 18% du fonds Amber Capital dans le groupe Lagardère. Il compte également déposer un projet d'OPA pour acquérir le solde du groupe propriétaire d'Hachette et Europe 1. En parallèle, sa filiale Prisma Media a annoncé l'acquisition de Télé Z, deuxième magazine TV en termes d'exemplaires vendus en France.

EuropaCorp: les actionnaires de la société de production et de distribution de films et séries ont approuvé à plus de 99,9% le transfert de son titre sur le marché Euronext Growth, un marché moins contraignant utilisé pour les entreprises plus petites.

Believe: la pépite musicale française, qui avait réalisé une introduction en Bourse décevante en juin, a légèrement ajusté à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de rentabilité pour 2021.

LNA Santé: le groupe présent en France et en Belgique, a annoncé un "redressement en bonne marche" et a publié un bénéfice net de 11,1 millions d'euros, retrouvant des niveaux d'avant pandémie et des taux d'occupation en progression.

Partouche: après avoir été pénalisé par la fermeture de la quasi-totalité de ses casinos les six premiers mois de son exercice décalé, le groupe Partouche relève la tête pour son troisième trimestre (mai-juillet) avec un chiffre d'affaires en hausse de 8,9% par rapport à 2019, avant la pandémie.

afp/jh