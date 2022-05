Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris devrait tenter de rebondir mercredi en attendant la publication du compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine, sur fond de craintes d'un ralentissement économique.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 montait de 0,81% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, la cote parisienne avait reculé sensiblement de 1,66%, comme ses consoeurs européennes. Lundi, elle avait gagné 1,17%.

A New York, les investisseurs américains se sont particulièrement délesté des valeurs technologiques mardi, après les prévisions en dessous des attentes du marché de Snap, la maison mère du réseau social Snapchat.

Ils surveilleront cette fois les résultats du géant des processeurs et cartes graphiques Nvidia.

"Les marchés s'inquiètent actuellement de la double menace d'une récession et d'une inflation élevée, bien supérieure à l'objectif des banques centrales", soulignent les experts de NN Investment Partners.

La lutte contre l'inflation dans laquelle sont engagés les banquiers centraux implique des conditions financières plus dures et pourrait affaiblir la croissance économique.

A ce propos, les dernières données économiques en Chine, en Europe et aux Etats-Unis, suggèrent que la probabilité d'une récession augmente.

Les investisseurs seront donc attentifs à un discours de la vice-présidente de la banque centrale américaine (Fed), Lael Brainard dans la soirée et au compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine pour mieux saisir le rythme du resserrement monétaire des prochains trimestres.

Plus tôt, ils prendront connaissance des commandes de biens durables pour avril aux Etats-Unis.

Valeurs à suivre

TotalEnergies : le groupe tient son assemblée générale (AG) alors que plusieurs petits actionnaires sont bien décidés à influencer l'orientation climatique du géant pétrolier.

Il a annoncé dans la matinée avoir acquis 50% du producteur américain d'énergies renouvelables Clearway Energy Group auprès du fonds Global Infrastructure Partners (GIP).

Stellantis : le constructeur automobile français et le fabricant de batteries sud-coréen Samsung SDI vont investir plus de 2,5 milliards de dollars pour construire une usine de batteries pour véhicules électriques à Kokomo, dans l'Indiana, dans le nord-est des Etats-Unis.

Veolia : le groupe a trouvé un accord avec Séché Environnement pour la vente d'activités dans les services de traitement des eaux industrielles en France, lors de la dernière étape des cessions imposées par l'anti-trust européen après l'OPA sur Suez.

Sodexo : le groupe de restauration collective et de services a annoncé mercredi qu'il ne cèdera finalement pas une part du capital de son pôle Avantages et récompenses, contrairement à ce qu'il avait évoqué fin 2021.

LDC : le volailler a dégagé un bénéfice net en forte hausse au cours de son exercice décalé 2021-2022, mais il augmentera à nouveau ses prix pour couvrir ses coûts de production.

Bonduelle : le spécialiste des légumes en conserve et surgelés est en négociations exclusives avec le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), en vue de la cession de son activité Bonduelle Americas Long Life (ou BALL) présente en Amérique du Nord sur la base d'une valorisation de la cible de 850 millions de dollars canadiens, ou environ 625 millions d'euros.

afp/ck