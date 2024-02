Pénalisée par quelques mauvais résultats d'entreprises, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.89% à 7588 points hier, dans le sillage de Wall Street la veille et des propos de Jerome Powell qui ont douché les espoirs d'une baisse de taux en mars.



Dassault Systèmes a décroché de 10.36%, BNP Paribas de 9.21%, Sanofi a perdu 4.1%, Société Générale 4.01% et Téléperformance 3.81% alors que Schneider Electric s'est adjugé 1.53%, Stellantis 1.32% et Hermès 1.24%.



Hésitants à la cloche parisienne, les indices américains ont finalement rebondi en attendant les résultats des géants américains. Le Nasdaq100 a engrangé 1.21%, le S&P500 1.25% et le Dow Jones 0.97%.

Après la clôture, Meta s'envolait de 15.2% après ses résultats, Amazon gagnait 7.1% mais Apple perdait 2.9% impactée par ses ventes en Chine.

En attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera publié à 14h30, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.5%.

Le consensus table sur un taux de chômage à 3.8% (3.7% le mois dernier), avec 187K créations d'emplois (216K précédemment) et un salaire horaire en hausse de 0.3%.

Les commandes industrielles et l'indice de confiance du Michigan seront ensuite publiés à 16h.



Graphiquement, le CAC40 devrait rebondir, porté par Wall Street et pourrait ainsi s'attaquer au gap ouvert hier dans la zone des 7620/7653 points avant l'emploi US.