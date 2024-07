En attendant le second tour des élections législatives, la bourse de Paris amorce une reprise technique, portée par la détente des rendements obligataires, les nouveaux records de Wall Street et la perspective grandissante d'une prochaine baisse de taux aux Etats-Unis.

Les derniers indicateurs américains étaient notamment sous les attentes, à l'image de l'enquête ADP (150K), des commandes industrielles en baisse de 0.5% ou encore de l'indice ISM services à 48.8.



Sur les cinq derniers jours, certains titres rebondissent. Téléperformance gagne 11.2%, Renault 5.1%, Saint Gobain 5%, BNP Paribas et Total 4.5%. Le luxe est en revanche à la traîne. L'Oréal cède 3.5%, Kering 3.1%, Eurofins 3.1% et Hermès 2%.

Les données sur l'emploi américain et le résultat du scrutin dimanche pourraient être source de volatilité.



Graphiquement, le CAC40 amorce une reprise technique sur la zone des 7465 points. La tendance n'en demeure pas moins baissière sous les 7700 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 jours et seul un retour au-dessus de ce niveau permettrait d'anticiper une poursuite du rattrapage en direction des 7860 points.