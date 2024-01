En attendant la décision de la BCE sur les taux demain et de nombreuses publications d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique, le CCA40 récupère aujourd'hui ses pertes de la veille, avec une progression actuelle de 0.51% à 7425 points.



Les indices PMI étaient mitigés en zone euro, l'indice manufacturier remonte à 46.6 (44.4 le mois dernier) tandis que celui des services recule à 48.4 (48.8 précédemment). Ces mêmes indices seront publiés à 15h45 aux Etats-Unis, avant les stocks pétroliers à 16h30.



Au niveau des valeurs, Unibail grimpe de 3.4%, Kering gagne 1.75%, ArcelorMittal 1.6% et Vivendi 1.5% alors qu'Alstom perd 5.5% après ses résultats, Airbus 1.% et Edenred 1.4%.



Le S&P500 gagne encore 0.4% en préouverture. Tesla, IBM et AT&T publieront notamment leurs résultats aujourd'hui.



Graphiquement, on continuera de surveiller la sortie des 7350/7453 points pour agir.