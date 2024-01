La bourse de Paris a terminé en baisse de 0.52% à 7387 points, lestée par la mauvaise orientation initiale de Wall Street et une inflation américaine supérieure aux attentes. L'indice des prix à la consommation a progressé de 3.4% sur un an en décembre (contre 3.1% en novembre et 3.2% anticipé). Les anticipations d'une baisse de taux par la Fed en mars se sont néanmoins renforcées, avec une probabilité de 68.1% pour 25 points de base contre 64.7% la veille.



Au niveau des valeurs, Téléperformance a gagné 3.98%, Cap Gemini 1.4%, Dassault Systèmes 1.31% et Pernod Ricard 1.28% tandis que Société Générale a perdu 3.64%, Kering 2.76%, BNP Paribas 2.61%, ArcelorMittal 1.64% et LVMH 1.58%.



Au terme d'une séance en dents de scie, les indices américains ont finalement terminé en ordre dispersé, en attendant le coup d'envoi de la saison des résultats.

Le S&P500 s'est effrité de 0.07% à 4780 points, le Dow Jones a grappillé 0.04% à 37711 points et le Nasdaq100 0.17%.



Le CAC40 devrait ainsi reprendre des couleurs ce matin à l'ouverture, les contrats Futures suggérant une hausse initiale de 0.8%.

Graphiquement, la consolidation perdure. Seule la sortie des 7350/7480 points permettra de renouer avec une dynamique affirmée.