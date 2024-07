En attendant le second tour des législatives, la bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0.26% à 7675 points vendredi dernier, les opérateurs ayant opté pour quelques prises de bénéfices. L'indice parisien a néanmoins 2.62% sur l'ensemble de la semaine écoulée.



Eurofins a gagné 4.38%, STM 2.21%, Vinci 1.84% et Dassault Systèmes 1.42% tandis qu'Accor a cédé 2.32%, Schneider Electric 1.21%, Air Liquide 1.17% et Stellantis 1.11%.



Les indices américains ont quant à eux terminé dans le vert après un rapport mensuel sur l'emploi contrasté. Le taux de chômage remonte à 4.1%, avec 206K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.3% (0.4% le mois dernier). Les créations d'emplois pour le mois précédent ont par ailleurs été revues à la baisse, de 272K à 218K.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.17% à 39375 points, le S&P500 s'est adjugé 0.54% à 5567 points et le Nasdaq100 1.02%.



Aujourd'hui, l'indice CAC40 devrait débuter la séance en repli de 0.5% après le second tour des élections législatives qui pourrait conduire à une impasse politique. Contre toute attente, l'alliance de gauche est arrivée en tête devant la coalition présidentielle et le rassemblement national.



Graphiquement, l'indice parisien conserve pour le moment un biais haussier en données horaires au-dessus des 7620 points, zone de convergence avec les moyennes mobiles à 50 et 100 heures. Il faudra attendre la sortie des 7620/7738 points pour davantage de visibilité.