En l'absence de nouveau catalyseur, la bourse de Paris a repris quelques couleurs hier pour ce lundi de Pentecôte et a clôturé en hausse de 0.35% à 8195 points.



Téléperformance s'est adjugée 3%, Société Générale 2.26%, Safran 1.92%, Air Liquide 1.67%, Airbus 1.25% et Schneider Electric 1.24% tandis que Carrefour a perdu 1.06%, Engie 0.95%, Unibail 0.93% et Renault 0.82%.



Les indices américains ont quant à eux inscrit de nouveaux records à l'ouverture, toujours portés par les espoirs de baisse de taux aux Etats-Unis et dans l'attente des résultats de Nvidia mercredi. Le Nasdaq100 a engrangé 0.69% à 18674 points, le S&P500 a gagné 0.09% à 5308 points mais le Dow Jones a cédé 0.49% à 39806 points dans le sillage des valeurs liées à l'énergie et les banques.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en repli de 0.5%, impacté notamment par les versements de dividendes.



Graphiquement, la consolidation se poursuit. L'indice pourrait prochainement tester la zone des 8121 points. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 5078 points.