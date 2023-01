Repli en vue à la Bourse de Paris

Paris (awp/afp) - La Bourse devrait refluer à l'ouverture jeudi après un début de semaine sans faute, dans un contexte de craintes croissantes d'une récession induite par la politique monétaire restrictive aux États-Unis et d'incertitudes quant au rythme de réouverture de l'économie chinoise.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 lâchait 0,35% une quarantaine de minutes avant le début de la séance.

Depuis le début de l'année, la cote parisienne a aligné trois séances de hausse et affiche des gains de 4,68%.

Après une année 2022 déplorable, les marchés européens ont été rassurés cette semaine jusqu'à présent par une inflation qui désenfle, des cours de l'énergie qui refluent et des rendements obligataires plus faibles qui favorisent les actions.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin dans le sillage des Minutes de la Fed qui ne laissent aucune porte ouverte à une baisse des taux en 2023", indique John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

Selon le compte-rendu de la réunion de décembre de la banque centrale américaine (Fed) publié mercredi soir, les responsables de la politique monétaire entendent poursuivre les hausses de taux jusqu'à ce que l'inflation décline plus durablement.

"Aucun n'a évoqué une baisse de taux dans un avenir proche même si le marché continue de montrer que des investisseurs parient encore que la Fed va commencer à diminuer ses taux avant la fin de cette année", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank .

Côté statistiques, les investisseurs attendent le rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour décembre (enquête ADP) et les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.

Pour Mme Ozkardeskaya, "même l'avalanche de réductions d'effectifs annoncées par des grandes entreprises américaines et un rapport ADP plus faible ne suffiront pas à convaincre que le marché de l'emploi ralentit", une condition pour que la Fed ajuste sa politique monétaire.

Le géant du commerce électronique Amazon a annoncé mercredi soir qu'il allait supprimer "un peu plus de 18.000" emplois, y compris en Europe.

Ce plan de suppressions d'emplois est le plus important parmi les récentes annonces de réductions d'effectifs qui touchent le secteur de la technologie aux Etats-Unis.

Valeurs à suivre

Stellantis : le constructeur automobile a annoncé mercredi à l'occasion du grand salon de l'électronique CES de Las Vegas qu'il allait produire les avions électriques développés par la société américaine Archer et destinés à devenir des taxis volants.

Air France-KLM : l'entreprise franco-néerlandaise a nommé Olivier Mazzucchelli à la tête de sa compagnie low-cost Transavia France, en remplacement de Nathalie Stubler qui va désormais se consacrer à la décarbonation du groupe.

Interparfums : le groupe a relevé jeudi pour la quatrième fois ses objectifs 2022, tablant sur une hausse de "plus de 25%" de son chiffre d'affaires sur un an et une meilleure rentabilité, tout en affichant la prudence pour 2023.

LDC : le chiffre d'affaires du numéro un français de la volaille a progressé au 3e trimestre de son exercice décalé grâce à l'augmentation des prix de ses produits, qu'il écoule en moindre quantité à cause de la grippe aviaire.

afp/rq