Après avoir perdu 1.58% mercredi, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.52% à 7450 points hier, profitant de quelques achats à bon compte avant les données sur l'emploi aux Etats-Unis.



L'enquête ADP a fait état de 164K créations de postes dans le secteur privé (consensus 120K contre 101K le mois dernier). Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 202K (220K la semaine passée), l'indice Final PMI services remonte à 51.4 (51.3 précédemment).

Aujourd'hui, le taux de chômage devrait ressortir à 3.8% avec 168K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.3%.



Au niveau des valeurs, Alstom a gagné 2.42%, Engie 2.16%, Thalès 2.12%, Veolia 2.02%, BNP Paribas 2.01% et Edenred 1.87% tandis que STM a perdu 3.95%, Dassault Systèmes 1.57%, Renault 0.98% et Michelin 0.93%.



Outre-Atlantique, les indices ont de nouveau subi quelques prises de bénéfices dans le sillage de la hausse des rendements obligataires. Le Nasdaq100 a cédé 0.53%, le S&P500 0.34% à 4688 points alors que le Dow Jones a gagné 0.03% à 37440 points.

Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.4% en attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain à 14h30 puis l'ISM services et les commandes industrielles à 16h.

En zone, l'indice CPI est anticipé en hausse de 3% à 11h (2.4% le mois dernier) et l'indice PPI devrait reculer de 0.1% (+0.2% précédemment).



Techniquement, pas de changement, nous maintenons un biais baissier sous les 7485 points mais seul l'enfoncement des 7280 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 7348/7300 points.