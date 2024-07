Porté par le compartiment du luxe et le rebond de Wall Street, la bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1.27% à 7724 points vendredi dernier, en dépit d'un indice des prix à la production moins bon que prévu aux Etats-Unis (+0.2% contre 0% précédemment).

L'indice des prix à la consommation avait agréablement surpris la veille en ressortant en baisse de 0.1% (+3% en rythme annuel contre +3.3% le mois précédent).



Du côté des valeurs, ArcelorMittal a gagné 2.62%, Hermès 2.5%, Cap Gemini 2.48%, Kering 2.37%, Schneider Electric 2.15% et LVMH 2.08% tandis qu'Engie a cédé 0.81%, Carrefour 0.28%.



Les indices américains ont également regagné du terrain malgré les résultats de JPMorgan (-1.21%), Citigroup (-1.8%) et Wells Fargo (-6.02%). Le Dow Jones s'est adjugé 0.62% à 40001 points, le S&P500 a progressé de 0.55% à 5615 points et le Nasdaq100 de 0.59%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en repli de 0.5% en attendant la production industrielle en zone euro à 11h puis l'indice Empire State manufacturier à 14h30. Jerome Powell s'exprimera aussi à 18h.



En données horaires, pas de changement, on continuera de surveiller la sortie du range 7456/7746 points.